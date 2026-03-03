Detenidos en l'Ampolla por transportar cerca de 3.000 kg de cobre sustraído

En el interior de la furgoneta localizaron tubos y cables de cobre cortados, los cuales habrían sustraído a una empresa del sector de las telecomunicaciones.Mossos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Tortosa detuvieron el 28 de febrero en l'Ampolla (Baix Ebre) a dos hombres, de 23 y 37 años, como presuntos autores de un delito de receptación.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 00:05 horas, cuando una patrulla observó una furgoneta que circulaba con sobrepeso, con la parte posterior visiblemente hundida. Ante estos indicios, los agentes pararon el vehículo a la altura del punto kilométrico 309 de la AP-7, en el término municipal de l'Ampolla (Baix Ebre), para hacer las comprobaciones pertinentes.

En el momento de parar la furgoneta, los dos ocupantes intentaron salir rápidamente del vehículo, si bien los agentes los pararon antes de que pudieran bajar. Al inspeccionar la zona de carga, los policías localizaron numerosos tubos y cables de cobre cortados, de una gran anchura y de unos dos metros de longitud, aproximadamente.

Al preguntarles por la procedencia del material, les ofrecieron versiones contradictorias e incoherentes. Inicialmente manifestaron que habían encontrado el cobre al lado de unas vías de tren, y posteriormente afirmaron que lo habían recogido al lado de un contenedor en otra población.

Ante estos hechos e indicios, los agentes detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de receptación.

Posteriormente, el material intervenido se pesó en una báscula autorizada, con un peso total de 2.920 kg. Hechas las gestiones posteriores, se acreditó que el cable de cobre intervenido es titularidad de una empresa del sector de las telecomunicaciones.

Los detenidos pasaron el día 1 de marzo a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa.