El Obispado restaura el retablo barroco de la Mare de Déu del Carme, el quinto que se recupera en la Catedral de Tortosa

El restaurador Voravit Roonthiva trabajando en el retablo de la Mare de Déu del Carme de la Catedral de Tortosa

El Obispado de Tortosa ultima la conservación curativa del retablo de la Mare de Déu del Carme y de las Almas del Purgatorio, el quinto que se restaura en la Catedral de Santa Maria. Se trata de un retablo de barroco de madera policromada donde se detectaron problemas de xilófagos después de la restauración del retablo de Sant Josep, que está al lado.

La intervención, dirigida por el Centro de Restauración de Bienes muebles de Cataluña (CRBMC), ha permitido descubrir la autoría y la fecha del retablo, con la inscripción manuscrita del mismo escultor, Antoni Ferrer, y la fecha de ejecución, 1714. El altar está presidido por una puntura de los en J. Andreu Murall de los años cuarenta del siglo pasado, y una segunda tela barroca de autor desconocido.