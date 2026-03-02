Detenido un hombre por un delito de tráfico de drogas cerca de centros educativos de Tortosa

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Tortosa (Baix Ebre) detuvieron el 26 de febrero a un hombre de 26 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación se inició en enero, después que agentes de la Policía Local de Tortosa identificaran a un hombre que circulaba con patinete por la acera, en el barrio de Ferreries de Tortosa, y que llevaba encima varias dosis de sustancias estupefacientes, concretamente marihuana y hachís, preparadas en envoltorios individuales.

Ante la posibilidad de que se tratara de una actividad de venta al detalle, y dado que los hechos tuvieron lugar cerca de centros educativos, se estableció un dispositivo conjunto de vigilancia de la Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Tortosa, con el objetivo de confirmar la actividad ilícita y delimitar el alcance.

Las vigilancias efectuadas permitieron observar movimientos compatibles con el tráfico de drogas a pequeña escala, que consistían en contactos breves en la vía pública entre el investigado y terceras personas, series de intercambios rápidos. Los investigadores pudieron decomisar el material de algunos de estos intercambios según después de que se hubieran producido.

Una vez recogidos los indicios necesarios, se llevó a cabo una entrada y perquisición en el domicilio del investigado. Durante el registro se localizaron varias porciones de marihuana y de hachís, tanto en bolsas como en envoltorios individuales preparados para la venta, y también blísteres de medicación, básculas de precisión, un cuchillo con restos de sustancia vegetal y un machete de grandes dimensiones, entre otros. Además, se encontraron 605 euros en efectivo fraccionados en billetes de diferentes valores.

La investigación permitió acreditar un presunto delito continuado contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas, motivo por el cual se detuvo el hombre el 26 de febrero. En el momento de la detención, llevaba encima 3,89 gramos de marihuana y 7,76 gramos de hachís, presuntamente también destinados en venta.

El detenido pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa el 27 de febrero.