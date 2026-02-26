El Setmanari L’EBRE otorga el Premio Valor Ebrense 2025 a Manolo Tomàs

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El histórico impulsor y portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), Manolo Tomàs, recibió este lunes el Premio Valor Ebrense 2025, que organiza el Setmanari L’EBRE para reconocer trayectorias personales o profesionales destacadas en las Terres de l'Ebre. El galardón distingue su papel como líder del movimiento social que en el 2004 consiguió parar, después de movilizaciones históricas, el Plan Hidrológico Nacional transvasista aprobado en el 2001 por el gobierno de Aznar. El acto se celebró en el hotel Corona de Tortosa y fue conducido por el periodista Ignasi Vidal, en un ambiente marcado por el reconocimiento.

El acto reunió miembros históricos de la PDE en un ambiente de reconocimiento

La ceremonia reunió numerosos miembros históricos de la PDE, que acaba de cumplir 25 años, coincidiendo con el cuarto de siglo del Setmanari L’EBRE, un paralelismo que sirvió para reivindicar el proyecto de las Terres de l'Ebre. Intervinieron, entre otros, Joan Antoni Panisello, Arturo Gaya, el delegado del Gobierno Joan Castor Gonell y la alcaldesa Mar Lleixà. El premio, una pieza en forma de gota vinculada al río, lo entregaron Marc Just y Ximo Rambla. También se proyectaron mensajes de Cristina Narbona, Pedro Arrojo y Guillem Tomàs.