El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tortosa tendrá seis años de vigencia y contará con unos 5,7 MEUR

El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tortosa (PMUS) tendrá una vigencia de seis años y el coste aproximado para financiar todas las actuaciones será de unos 5,7 millones de euros. El Ayuntamiento de Tortosa llevará a aprobación el texto, de forma inicial, en el pleno ordinario del próximo 2 de marzo, una vez cerrada la fase de participación ciudadana y de enmiendas de los grupos políticos.

El plan pretende mejorar la movilidad a pie y en bicicleta, el transporte público, la optimización de la oferta de aparcamiento o la seguridad vial. Su despliegue se estructura en ocho ámbitos de actuación, que incluyen un listado de acciones, como, la ampliación de la red de carriles bici, más aparcamientos para bicis y VMP o la renovación de la flota de autobuses, entre otros.