El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tortosa tendrá seis años de vigencia y contará con unos 5,7 MEUR

El Ayuntamiento llevará a aprobación el documento en el plenario del mes de marzo

Imagen de la Vía Verde en Tortosa

Imagen de la Vía Verde en Tortosa

ACNAgència de notícies

El nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Tortosa (PMUS) tendrá una vigencia de seis años y el coste aproximado para financiar todas las actuaciones será de unos 5,7 millones de euros. El Ayuntamiento de Tortosa llevará a aprobación el texto, de forma inicial, en el pleno ordinario del próximo 2 de marzo, una vez cerrada la fase de participación ciudadana y de enmiendas de los grupos políticos.

El plan pretende mejorar la movilidad a pie y en bicicleta, el transporte público, la optimización de la oferta de aparcamiento o la seguridad vial. Su despliegue se estructura en ocho ámbitos de actuación, que incluyen un listado de acciones, como, la ampliación de la red de carriles bici, más aparcamientos para bicis y VMP o la renovación de la flota de autobuses, entre otros.

