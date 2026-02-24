Muere un hombre de 40 años al volcar el tractor que conducía en una finca rural de Tortosa

Un hombre de 40 años ha muerto este martes por la mañana en un accidente en tractor en un terreno rural de Tortosa, según ha adelantado Diari de Tarragona y han confirmado a ACN los Mossos d'Esquadra. Los servicios de emergencia han recibido el aviso cuando pasaban tres minutos de las diez de la mañana y se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

Una vez han llegado han comprobado que el vehículo que conducía a la víctima se había precipitado por un bancal de unos tres metros. El conductor ha muerto atrapado debajo. Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para aclarar las circunstancias del siniestro, que se ha producido mientras el hombre hacía trabajos de mantenimiento en una finca de su familia.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de los Mossos, dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han llevado a cabo las tareas de excarcelación, y unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han intentado reanimar a la víctima sin éxito.

La policía catalana ha activado el protocolo judicial correspondiente y ha puesto los hechos en conocimiento del juzgado de guardia y del Departament de Treball.