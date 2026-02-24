Ignacio Garriga sitúa a Tortosa como una de las ciudades donde se produjeron más violaciones el año pasado

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Vox ha calificado el presupuesto del Gobierno de Salvador Illa de ser la gran mentira y la gran estafa política en Cataluña de las últimas décadas. El secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha asegurado que son unas cuentas muy alejadas de las verdaderas urgencias de los catalanes y ha recriminado al presidente de la Generalitat que se rinda a las medidas absolutamente desbaratadas de los comunistas, en referencia al pacto con los Comunes.

El secretario de Vox ha visitado Tortosa este martes, donde ha paseado por el centro histórico de la ciudad con una pequeña comitiva local. Según el líder de Vox, las Tierras del Ebro han sufrido una desindustrialización, una inmigración masiva y una falta de planificación en materia de agua e infraestructuras por las políticas fallidas de PSOE, PP y los partidos separatistas catalanes, que también han arrasado con el sector primario.

El líder de Vox en Cataluña ha situado a Tortosa como «una de las ciudades de la provincia donde se produjeron más violaciones el año pasado y ha pedido dimisiones masivas y responsabilidades penales de los representantes políticos». Según los datos del Ministerio del Interior hechos públicos la semana pasada, la capital ebrense está donde más incrementaron los delitos de agresión sexual con penetración durante el 2025 (de 3 a 7, un 133% más), pero no es la ciudad con más delitos denunciados, que fueron Tarragona (31), Reus (23), Salou (10), Calafell (9) y el Vendrell (8).