El Consorci d'Aigües de Tarragona tendrá un segundo depósito que dobla el almacenaje en l'Ampolla

El Institut Català de Finances (ICF) ha otorgado al Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) un crédito de 9.640.000 euros para la construcción de un nuevo depósito de agua cruda (sin tratar) en la estación potabilizadora de l'Ampolla (Baix Ebre). Con este nuevo reservorio se doblará la capacidad actual de almacenaje de agua, que es de 175.000 metros cúbicos. El nuevo depósito tendrá 185.000 metros cúbicos y costará 13.477.441 euros.

El presidente del CAT, Marc Brunet, ha apuntado que el nuevo tanque se licitará pronto y que permitirá al Consorco «ser más resiliente», y ofrecer agua a los consorciados durante 24 o 48 horas, independientemente de las captaciones que se puedan hacer en el río. El plazo previsto de ejecución del nuevo depósito es de 13 meses.

La consejera delegada del Institut Català de Finances, Vanessa Servera, y el presidente del Consorci d'Aigües de Tarragona, Marc brunet, han firmado este lunes el crédito que se ha otorgado al Consorci para financiar el segundo depósito de agua de la estación de l'Ampolla. El préstamo se ha hecho desde la línea climática del ICF, que «se alimenta del fondo de acción climática (EcoVerda) del Departament de Territori», como ha detallado Servera. La ICF ha resultado la adjudicataria a través de un concurso público. El contrato prevé un plazo de amortización del capital de once años.

Son 9,64 millones de euros de los 13,48 que costará el nuevo tanque, que en los terrenos adyacentes al actual, en una superficie de 28.000 metros cuadrados. El CAT doblará la capacidad de almacenaje y podrá garantizar el suministro en toda la provincia de Tarragona, buscar la máxima resiliencia para poder, en cualquier circunstancia, dar agua a toda la ciudadanía», como ha destacado Brunet. «Si por algún motivo no podemos captar agua de los canales del río Ebro, tendremos suficiente agua para poder suministrar», ha añadido.

Brunet ha remarcado que se ha optado por pedir un préstamo para financiar la obra porque es una gran inversión para el CAT y no se quería «repercutir en la tarifa» del agua. «Con estas condiciones bancarias tan buenas podemos tener una contingencia de tarifa y garantizar este suministro de agua en el mínimo coste posible para los consorciados», ha destacado el presidente del Consorci.