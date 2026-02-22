Los Mossos detienen a cuatro hombres en l'Aldea por robar casi media tonelada de cable de cobre

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Tortosa detuvieron el martes, 17 de febrero, a cuatro hombres de entre 22 y 41 años como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de cable de cobre.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 23:40 horas, cuando agentes que hacían tareas preventivas en el área de servicio de la AP-7 en sentido norte observaron un turismo estacionado en la zona de aparcamiento con varias personas en el interior. Al detectar la presencia policial, dos personas se marcharon al otro lado del área de descanso, atravesando el puente.

Los agentes, al ver que reaccionaban de manera sospechosa, comprobaron los datos del vehículo en las bases policiales y constataron que estaba relacionado con diligencias por robos de cobre. Cuando los agentes se aproximaron al vehículo, localizaron a un hombre estirado en la parte posterior, junto con varias herramientas compatibles con el robo de cable de cobre.

Ante estos indicios, se estableció un dispositivo discreto de vigilancia para identificar a las dos personas que se habían marchado. Poco después, los policías sorprendieron a tres individuos manipulando una infraestructura soterrada. Dos de estas personas huyeron deprisa e interceptaron la tercera mientras sujetaba una eslinga unida a un cable.

Los agentes comprobaron que los autores habían hecho un agujero en el terreno, habían roto un tubo de grandes dimensiones y habían extraído cableado de cobre del interior. Para facilitar la extracción, previamente habían cortado el cable en otro extremo.

Finalmente, los cuatro implicados fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Los agentes intervinieron 484 kg de cable de cobre y numerosas herramientas y utensilios utilizados para el robo: radiales, cizallas, martillos, palas, picos, guantes y linternas. Los detenidos pasaron a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tortosa el 19 de febrero.