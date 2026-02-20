Detienen a tres personas por un hurto en un supermercado de Tortosa

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de la Ametlla de Mar han detenido a tres personas, de entre 21 y 49 años, como presuntas autoras de un hurto cometido al parking de un supermercado de Tortosa.

El hurto se produjo el 17 de febrero en el interior de un vehículo estacionado en el parking del supermercado, y los agentes fueron alertados poco después.

Según la información recogida, mientras la víctima se encontraba cargando la compra en su vehículo, una persona se aproximó para hacerle preguntas sobre cómo podía ir hacia Barcelona, mientras otra aprovechaba la distracción para sustraerle un bolso de mano con dinero en efectivo y objetos personales. La víctima pudo facilitar una descripción esmerada del vehículo implicado y de la persona que lo conducía. Además, gracias a la colaboración ciudadana, se consiguió una fotografía del vehículo implicado.

Los presuntos autores habrían huido en dirección a l'Aldea. Con la información facilitada (modelo, color y matrícula del vehículo), los agentes se coordinaron con el resto de patrullas operativas para establecer un dispositivo de búsqueda. Poco después, una de estas patrullas localizó el vehículo, que circulaba por la autopista AP-7 en sentido norte.

Durante el cacheo, se intervino una cantidad relevante de dinero en efectivo ―presuntamente procedente del hurto―, del cual no se pudo demostrar la procedencia lícita. Con todos estos hechos, los agentes tuvieron indicios suficientes para detener los tres implicados.

Los detenidos, que acumulan varios antecedentes por delitos contra el patrimonio, pasaron el miércoles pasado a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tortosa.