El Hospital Verge de la Cinta y el Institut de l'Ebre crean un molde clínico único en el mundo

El Hospital Universitario de Tortosa Verge de la Cinta (HUTVC) y el Institut de l'Ebre han diseñado y patentado una solución «eficiente, personalizable y económica» a los moldes de silicona para investigación científica y uso clínico. Este instrumento se utiliza para estudiar multitejidos de las biopsias en un solo bloque de parafina.

Desde el laboratorio del HUTVC detectaron que son muy caros y difíciles de conseguir, y se pusieron en contacto con el Institut de l'Ebre para idear una alternativa. Han diseñado y patentado TMAtech Mold, moldes imprimidos en 3D, más baratos, fáciles de abastecer y hechos a demanda. Es la primera patente impulsada en Cataluña desde un centro de formación profesional y ahora se ultima la puesta en marcha de la empresa para fabricarlos.