El GEPEC-EdC considera «muy grave» la destitución del director del Parque Natural de los Ports

El GEPEC-EdC considera «muy grave e inaceptable» la destitución del director del Parque Natural de los Ports, Toni Curcó. Los ecologistas pedimos a la Generalitat que rectifique para que continúe en el cargo y que den explicaciones «urgentes» sobre los motivos «reales» de la destitución.

Los activistas apuntan que desde el parque natural se emitió un informe negativo para desautorizar algunas actuaciones de un ayuntamiento que quiere hacer unas obras vinculadas a una edificación que afectaría «muy negativamente» al lugar donde cría una de las parejas de águilas perdiceras. «Esta negativa del parque habría desencadenado la reacción por parte del consistorio afectado para hacerlo fuera», con el apoyo de otros ayuntamientos «del mismo color político», argumentan.

GEPEC-EdC ha asegurado que la destitución del director del parque natural de los Ports son «órdenes» dadas «directamente desde Presidencia». «Oficialmente, la Generalitat ha decidido utilizar, por tal blanquear y justificar esta destitución, el argumento que se trata de una no renovación de la comisión de servicios que actualmente estaba ocupando Toni Curcó, escondiendo y negando lo que es sabido, que no es otra cosa que una destitución decidida al más alto nivel de los responsables políticos de la Generalitat», denuncian en un comunicado.

Según los activistas, el cese del director del parque natural está motivado por las «ganas acumuladas por parte de algunos ayuntamientos» de hacerlo «fuera» con «el objetivo de eliminar los obstáculos para sacar adelante proyectos y actuaciones que nunca tendrían que ser autorizados» dentro del espacio natural. De hecho, consideran que se trata de una «purga política» y apuntan que la emisión de un informe negativo para desautorizar la construcción de una edificación, que afectaría «muy negativamente» en el lugar dónde cría una de las parejas de águilas perdiceras, sería el detonante.