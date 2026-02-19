Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Un camión ha sufrido una avería en torno a las 16:30 horas en la AP-7 a la altura de l'Aldea, en dirección norte hacia Tarragona. El suceso se ha producido justo e el punto donde los Mossos d'Esquadra están desviando los vehículos pesados hacia l'N-340 a causa del episodio de viento fuerte que afecta a la zona.

Como consecuencia, se registran aproximadamente tres kilómetros de cola desde Amposta en sentido norte, así como retenciones y circulación lenta en la N-340 en el mismo tramo, dónde se está canalizando el tráfico de los camiones desviados.