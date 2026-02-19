Aldover, Alfara de Carles, Paüls y Benifallet implementan los cubos de residuos con identificación de usuario

Los municipios de Aldover, Alfara de Carles, Paüls y Benifallet, en el Baix Ebre, serán pioneros a implementar la identificación electrónica en los cubos de la fracción orgánica del sistema de recogida puerta a puerta. La campaña 'Valla el círculo' del Consorcio de Políticas Ambientales de las Tierras del Ebro (COPATE) ya ha empezado en Aldover y se extenderá al resto de municipios las próximas semanas.

También se instalará un área de emergencia de contenedores en cada municipio. Sólo se lo podrá acceder con un llavero electrónico que tendrá cada unidad familiar o a través de la aplicación móvil del servicio, Komtainer. La empresa adjudicataria de este despliegue es Kompini.

Los cubos de materia orgánica de los sistema puerta a puerta tienen una identificación electrónica de los usuarios. Con esta identificación se sabrá la participación del vecindario en el reciclaje con el objetivo de incrementar el de la fracción orgánica, que representa el 40% del total de residuos que generan los municipios.

La correcta separación en origen permite transformar este residuo en compuesto. También se quiere avanzar hacia un modelo más equitativo, que reconozca el esfuerzo de la ciudadanía que separa correctamente los residuos. La iniciativa, coordinada por el COPATE, cuenta con financiación de la Agencia de Residuos de Cataluña a través de los fondos europeos Next Generation.