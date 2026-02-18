El pueblo de Tarragona nominado al mejor de España en los Premios National Geographic

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La Ametlla de Mar es el pueblo de Tarragona que cuenta con una playa nominada como una de las mejores de España en los Premios National Geographic 2026. Esta población pesquera de la Costa Dorada ha sido incluida entre los 98 finalistas de una edición que reconoce los mejores destinos y experiencias turísticas.

Los galardones, que este año celebran su cuarta edición, reúnen casi a un centenar de nominados repartidos en 14 categorías. Las votaciones están abiertas desde el 22 de enero y se podrán hacer hasta el 22 de febrero a las 23.59 horas, con la participación directa de los lectores.

El nombramiento pone el foco en el litoral de La Ametlla de Mar, conocido para conservar algunas de las calas más salvajes del Mediterráneo. Con cerca de 20 kilómetros de costa y una treintena de playas y calas, el municipio ofrece desde grandes arenales de arena fina hasta pequeños rincones escondidos entre precipicios y vegetación.

Entre los lugares más emblemáticos está la playa del Fangar, reconocida por su amplitud y por el faro que se levanta en un entorno natural singular. También destacan calas como Pixavaques o Calafató, con bandera azul y aguas transparentes, ideales para quien busca tranquilidad. De hecho, incluye espacios para desconectar, zonas para ir con mascota y áreas destinadas al nudismo.

Además, las aguas cristalinas permiten practicar actividades como el kayak, el submarinismo o el snorkel, mientras que los caminos de ronda ofrecen rutas de senderismo con vistas panorámicas. Por si no fuera suficiente, el municipio combina este atractivo natural con el encanto de su núcleo marinero y una gastronomía marcada por los productos del mar.

La Ametlla de Mar se encuentra a 53 kilómetros de Tarragona y es fácilmente accesible tanto por carretera como en tren o autobús. Para votar su candidatura, hace falta acceder a la web oficial de National Geographic, en el apartado de Viajes, y buscar la sección de los Premios de los Lectores 2026 antes del 22 de febrero a las 23.59 horas.