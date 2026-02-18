El artista Josep Pinyol declara en el juzgado de Tortosa por una performance de procesión denunciada por Abogados Cristianos

El artista Josep Pinyol ha comparecido este miércoles por la mañana en los juzgados de Tortosa para declarar como investigado a raíz de la denuncia presentada contra la performance de procesión en honor a la 'Santa Baldana', denunciada por el colectivo Abogados Cristianos.

El titular del juzgado de instrucción número dos de Tortosa abrió diligencias previas contra Pinyol como organizador del acto por un supuesto delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. «La 'Santa Baldana' nos acompaña con el mismo espíritu de paz y abundancia, aunque en algunos les asusta», ha declarado Pinyol en la entrada, confiando en la Justicia. Amnistía Internacional ha hecho público un comunicado defendiendo la libertad de expresión y pidiendo la archivación de la causa.