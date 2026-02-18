La ampliación del Hospital de Tortosa se reanuda con una cimentación «quirúrgica» para proteger los silos

Las obras de la ampliación del Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta (HUTVC) se han reanudado con los trabajos previos a la cimentación del nuevo edificio, una actuación «quirúrgica» y muy precisa que se lleva a cabo con discos y cables de diamante, para evitar vibraciones y preservar los restos arqueológicos que han aparecido en este espacio.

El delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha explicado que la previsión es tener la estructura del nuevo bloque a final de año y que se pueda poner en servicio a final de 2027. En el nuevo edificio se ubicarán los nuevos quirófanos, la farmacia y consultas externas. El Gobierno no descarta poner en servicio los nuevos ascensores y accesos urbanos del hospital antes de acabar la ampliación.

Los trabajos previos a la fundamentación del nuevo edificio de ampliación de la HUTVC están en marcha y se alargarán unos meses. Cómo ha remarcado el delegado del Gobierno a las Tierras del Ebro, Joan Castor Gonell, se trata de unas actuaciones quirúrgicas, muy precisas y poco visibles para hacer compatible la conservación del patrimonio histórico que ha aparecido al solar, el conjunto de silos de grano del siglo XVI, la estructura de galerías subterránea, así como el aljibe y una rampa ascendente de seis metros que se encontraron durante las excavaciones.

Paralelamente, sestà haciendo la micropilotaje y los cimientos de los nuevos ascensores y rampas de acceso urbano en el centro hospitalario, donde se prevé que a final de verano estén acabados. El Gobierno incluye esta obra en el proyecto de ampliación del Hospital de Tortosa. Gonell ha apuntado que si no se interfiere con las obras del nuevo edificio hospitalario, el acceso urbano y los ascensores se pondrán en marcha antes de acabar toda la ampliación.

«Ahora la obra está en una fase muy técnica, mucho de cuidar que todo salga bien y protegiendo los hallazgos que hay, y que sea compatible en toda la parte asistencial del hospital que está funcionando», ha remarcado el delegado del Gobierno en el Ebro. «Después tanto la creación de la estructura, como el que venga a continuación, será una obra ágil y rápida», ha añadido. La previsión es que la estructura del nuevo edificio del HUTVC esté acabada a final de año, que se puedan hacer los cierres y equipación del centro durante el primer semestre de 2027 y que el nuevo bloque hospitalario esté en servicio a final del año que viene o principio de 2028.

Neteja Copia el text