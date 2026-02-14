El temporal de viento inunda con agua marina más de 400 hectáreas de campos de arroz en Deltebre

La imagen de campos donde se cultiva arroz inundados con agua marina se ha repetido este sábado a raíz del temporal de viento que afecta a las comarcas ebrenses. En Deltebre, la ventolera ha comportado varias rupturas en la zona del Fangar y la entrada de agua de mar a la balsa del Canal Vell. Según los primeros cálculos de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre, unas 400 hectáreas próximas al Fangar están afectadas. Les pérdidas superan el millón de euros, con consecuencias superiores al temporal Glòria, motivo por el cual el organismo pedirá la declaración de zona catastrófica. Además, avisan de que si las administraciones no actúan con celeridad, el organismo impulsará este miércoles una actuación de emergencia en la zona para evitar nuevas afectaciones.

El presidente de la Comunitat de Regants de l'Esquerre de l'Ebre, Javier Casanova, ha explicado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que ha habido "cinco o seis rupturas" y la entrada de agua salada en los arrozales. Su principal objetivo ahora es detener este trasvase de agua marina y pedir a la Generalitat que declare la zona como catastrófica. Si la administración no actúa, serán los mismos agricultores los que harán una actuación de emergencia para intentar frenar la entrada de agua,

El miércoles pasado, ha señalado Casanova, ya hubo rupturas similares que afectaron a los cultivos. Los desperfectos y la afectación en la cosecha pueden superar el millón de euros, ha calculado.