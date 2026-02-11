Detenidos dos hombres en Tortosa que transportaban 1.640 kilos de cobre en una furgoneta

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a dos hombres, de 26 y 34 años, como presuntos autores de un delito de receptación. Los hechos tuvieron lugar a las tres y media de la tarde cuando los agentes, que hacían tareas de prevención en la AP-7, vieron cómo una furgoneta con sobrepeso excesivo los adelantaba.

Los agentes decidieron parar el vehículo a la altura de l'Ampolla y comprobaron que iba cargado de cableado de cobre de diferentes medidas y totalmente cubierto de barro. Los hombres no aportaron pruebas sobre la procedencia y destino del cobre que transportaban, motivo por el cual quedaron detenidos. El peso del cobre transportado era de 1.640 kilos, con un valor de mercado de 5.904 euros. Los arrestados ya han pasado a disposición judicial.