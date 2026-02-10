Desmantelan una plantación de marihuana en una granja abandonada en Roquetes

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Tortosa detuvieron el pasado 4 de febrero en Roquetes (Baix Ebre) a un hombre de 48 años como presunto autor de los delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La detención es el resultado de una investigación iniciada después de tener indicios de la existencia de una plantación de marihuana en el interior de una antigua granja en desuso, situada en una zona diseminada y alejada del núcleo urbano de Roquetes.

Durante las comprobaciones, los agentes constataron que desde el exterior de la granja se percibía un fuerte olor de marihuana, así como ruido continuado de ventiladores y aparatos de aire acondicionado.

Ante estas evidencias, el 4 de febrero los agentes efectuaron una entrada en el inmueble. En el interior, localizaron una gran estancia diáfana que presentaba signos de haberse destinado antiguamente a actividades ganaderas y avícolas.

En este espacio había un invernadero con dos estancias separadas y simétricas que contenían un total 960 plantas de cannabis en un estado avanzado de floración. Al final de la nave se localizó un pequeño habitáculo prefabricado que contenía 1.200 plantas en fase de crecimiento.

En el conjunto de la instalación, los agentes intervinieron lámparas, un radiador, ventiladores, paneles LED, transformadores, filtros de carbono, humidificadores, condensadores y equipos de aire acondicionado tipo split, es decir, una infraestructura preparada para permitir un cultivo intensivo de marihuana.

En el lugar de los hechos, técnicos de la compañía eléctrica revisaron la conexión, que presentaba una manipulación evidente para que el suministro de la granja no pasara por el contador. El fraude estaría valorado en el equivalente al consumo anual de 27 viviendas.

El valor económico estimado de la sustancia estupefaciente decomisada ascendería a un total aproximado de 67.046,72 euros.

El detenido pasó a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Tortosa el pasado 6 de febrero.