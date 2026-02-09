El gobierno español confirma la inversión de 14,6 millones de euros en el parador de Tortosa

Paradores de España ha confirmado su «firme compromiso» con la renovación del parador de Tortosa, con una inversión total prevista de 14,3 millones euros. La entidad estatal ha emitido un comunicado después de que la jefa de la oposición y portavoz de Junts por Tortosa, Meritxell Roigé, haya hecho público la supuesta «cancelación» de las obras previstas este 2026 anunciadas por el ministro de Indústria, Jordi Hereu, en una visita a la ciudad el noviembre pasado.

Paradores ha asegurado que el proyecto, con actuaciones funcionales, energéticas y de sostenibilidad, avanza «según la planificación técnica» si bien admite que se ha replanteado el «desarrollo inicial previsto» para incluir actuaciones adicionales en espacios clave, como cocina, salones o salas de servicios.

El proyecto global prevé la inversión de 14,3 millones de euros, de los cuales 10,3 correspondiendo a actuaciones impulsadas por Paradores y otros 4 a intervenciones que está ejecutando Turespaña y que actualmente se encuentran en marcha con la previsión de finalizar durante este primer trimestre de 2026 (obras que se centran en la conservación y acceso a los elementos patrimoniales del conjunto histórico como las galerías de la Suda y el baluarte norte de la muralla).

«Paradores sigue trabajando en la tramitación administrativa y técnica para abordar la reforma integral que permitirá actualizar el establecimiento», ha asegurado el comunicado. Según han precisado, se está finalizando el proyecto de la actuación y se encuentra «en proceso de obtención de las licencias correspondiente para poder iniciar la licitación de las obras».

En este sentido, han recordado que el proyecto fue ideado para ser ejecutado en varias fases, pero vista su «complejidad técnica y voluntad de abordar una renovación más completa» se ha optado para «replantear» el desarrollo inicial con las mejoras adicionales mencionadas.

Una decisión, aseguran, que responde a «criterios de eficiencia, calidad del resultado final y optimización de la inversión», con medidas concretas como la renovación de habitaciones y baños, mejoras de instalaciones eléctricas y climatización, adecuación de espacios comunes, protección contra incendios, accesibilidad o modernización del restaurante y servicios internos.

Roigé ataca a Jordan

Roigé había anunciado previamente que Paradores «ha decidido cancelar esta inversión y no iniciar las obras este año dejando de destinar los millones previstos a Tortosa, y así se ha comunicado a los trabajadores». Un hecho que, de confirmarse, había calificado de «muy grave». Aducía que el cierre del parador para los dos próximos años, inicialmente anunciado, había desaparecido de la web oficial y permitía hacer reservas.

Ha subrayado que el proyecto de reforma se anunció a finales del mandato pasado, cuándo ella misma ocupaba la alcaldía. Un hecho, ha asegurado, que ya se conocía en el momento del anuncio de la inversión hecho por el ministro Hereu, con la presencia de los representantes del actual gobierno, el noviembre pasado. En este contexto, el anuncio de la supuesta cancelación de las obras le ha servido para cargar contra el exalcalde, Jordi Jordan: «empiezan a caer los anuncios oportunistas hechos por el señor Jordan justo antes de hacer el relevo a la alcaldía».