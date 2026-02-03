Rescatan a un chico en Tortosa que se había caído al canal con el patinete eléctrico

Cuando llegaron al canal, el accidentado ya estaba fuera del agua.Bombers

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat se movilizaron el lunes al mediodía por una persona que se había caído al canal mientras circulaba en patinete en Tortosa. El aviso lo recibieron a las 13.09 horas y activaron tres unidades, dos con material de rescate y 1 de mando para coordinar la actuación.

Cuando llegaron los bomberos, un testigo del accidente había conseguir sacar el accidentado del canal con la ayuda de un palo. Los bomberos se aseguraron de que en el vehículo de movilidad personal sólo iba una persona y, por lo tanto, descartaron a más heridos en el agua. También dieron apoyo a los efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques.