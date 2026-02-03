Los Mossos evitan un accidente en la N-340 en l'Aldea ante un camionero que había sufrido un ictus

Los agentes consiguieron parar el camión-trailer después de unos 100 metros de trayectoria.Mossos

El pasado 28 de enero de 2026, en torno a las 13:30 horas, una patrulla del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de los Mossos d'Esquadra de las Terres de l'Ebre detectó un camión-trailer circulando de manera errática y peligrosa en la N-340, en el punto kilométrico 1084, en sentido norte.

El vehículo se desplazaba de lado a lado del carril, llegando a invadir la calzada contraria y rozando el arcén, poniendo en grave peligro tanto la vida del conductor como el resto de usuarios de la vía.

Los agentes activaron las señales acústicas y luminosas del vehículo policial y dieron varias órdenes para que el camión se detuviera, sin que el conductor hiciera caso.

Debido a la bajísima velocidad del trailer, dos agentes bajaron del vehículo y se colocaron al lado de la cabina para comunicarse directamente con el conductor.

A pesar de los múltiples intentos, este seguía circulando con la mirada perdida y sin responder verbalmente, haciendo maniobras que ponían en peligro los agentes.

Para garantizar la seguridad, los agentes hicieron uso de las defensas extensibles, rompiendo el cristal de la puerta del conductor y repitiendo las indicaciones de paro.

Finalmente, el camión salió parcialmente del arcén, quedando inclinado, momento en que los agentes consiguieron parar el vehículo con seguridad después de unos 100 metros de trayectoria.

Una vez al lado del conductor, los agentes observaron que presentaba dificultades de movilidad y comunicación, con la mirada vacía y una mano con movimiento involuntario, indicando un posible problema de salud.

Los sanitarios trasladaron el conductor al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa, donde posteriormente se confirmó que había sufrido un ictus. El hombre está fuera de peligro.