Deltebre rechaza la delimitación que propone el gobierno español y que «amenaza» al municipio y el Delta

Imagen de la playa de la balsa de la Arena, la guarda de protección y el espacio que se incorporará al dominio público maritimoterrestre con la nueva delimitación de Costes.ACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Deltebre (Baix Ebre) ha recibido con «sorpresa», la publicación «repentina e inesperada» del nuevo expediente de delimitación que se publicó en el BOE (Boletín Oficial del Estado) este miércoles. El alcalde Lluís Soler denuncia que la nueva propuesta es «la misma» que se hizo en 2023, y lamenta que no se haya tenido en cuenta las alegaciones y observaciones de los ayuntamientos, entidades y ciudadanía.

«La inversión de recursos temporales y económicos se han visto totalmente desprestigiados con esta nueva propuesta», ha recriminado Soler. El alcalde ha insistido en que la nueva delimitación «es una amenaza para Deltebre y el delta del Ebro» y ha lamentado que el gobierno español no haya intentado consensuar una nueva delimitación con el territorio.

El Ayuntamiento de Deltebre ha recibido con sorpresa e indignación la publicación este miércoles de la nueva propuesta de delimitación de dominio público marítimo-terrestre en un tramo de unos 63.450 metros de longitud, por parte de la dirección general de Costas en Tarragona. La incoación del expediente se dictó el 13 de enero, y se abre un mes de plazo para presentar alegaciones desde la publicación en el BOE. El consistorio ha anunciado que «hará una valoración exhaustiva» de la nueva propuesta, como ya se hizo con el anterior expediente, un documento que «no se llegó a publicar manera definitiva» y que había caducado hace poco más de cuatro meses.

El alcalde Lluís Soler ha lamentado que en este tiempo «no se haya podido avanzar en conversaciones» para consensuar un documento que fuera «una solución justa y equilibrada» donde «todo el mundo se pudiera oír cómodo». «La propuesta no ha tenido en cuenta ni las alegaciones que se habían aceptado, total o parcialmente, durante las tres fases de alegaciones, ni tampoco las conversaciones que el Ayuntamiento de Deltebre tuvimos en el tramo final de la exposición pública del otro expediente», ha recriminado Soler.

El consistorio ha insistido que la nueva delimitación de dominio público marítimo-terrestre «no tiene sentido» sin acordar antes medidas de protección de la línea morfológica de la costa del Delta, «que cada día se van erosionando», y que tendrían que estar «en la línea» de lo que propone el Plan Delta de la Mesa de Consenso.

Soler ha anunciado que la próxima semana convocará el Consejo de Defensa de Deltebre Territori para decidir «con las entidades y la ciudadanía» las acciones que emprenderán contra la nueva propuesta de apeo, «que vuelve a ser la misma que la de julio del 2023» y que ya fue rechazada. «Dijimos que no la queríamos en aquel momento, ni tampoco ahora», ha remarcado el alcalde de Deltebre.