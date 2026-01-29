Las autoescuelas Roquetes-Temple blanquearon 2,7 MEUR y tenían una caja B, según los peritos

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Varios peritos, que han declarado este miércoles en el juicio por el fraude de las autoescuelas Roquetes- Temple de Tortosa a la Audiencia de Tarragona, han asegurado que se blanquearon 2,7 millones de euros y que existía una contabilidad B. Según el informe pericial de los Mossos d'Esquadra, los centros obtuvieron unos ingresos de 10,4 millones entre el 2007 y el 2012 mientras que la Agencia Tributaria los cifra en unos 8 millones. Los expertos indican que declararon 3,5 millones y que hay 4 millones- de los ingresos estimados- que «no existe ninguna trazabilidad». También han explicado que los propietarios y sus familiares adquirieron inmuebles durante el periodo investigado y que la variación patrimonial sin justificar se sube a 749.567.

Entre los peritos que han declarado este miércoles hay un cabo de los Mossos d'Esquadra de la Unidad Informática Forense, un inspector de Hacienda, un catedrático de derecho financiero y tributario y un asesor económico. Todos ellos han detallado los informes hechos para determinar el fraude y el blanqueo en la causa de las autoescuelas ebrenses. Han explicado que había «mucho descontrol», facturas que no se contabilizaban y que a veces no se facturaba el IVA. A la vez, han dicho que se efectuaron pagos en B a los doce trabajadores que tenían los centros y han señalado que el ritmo de vida de algunos de los investigados no se correspondía con los ingresos declarados, ya que tenía una nómina mileurista.

En su declaración, el cabo ha explicado que tienen «constancia de la contabilidad B» a través de las llamadas telefónicas intervenidas y que después de analizar las cuentas bancarias del matrimonio propietario de las autoescuelas, de su hijo y pareja, y de la abuela, hay ingresos en efectivo de cifras elevadas, como por ejemplo, de 10.000 o 15.000 euros, que no tienen una «regularidad». «Nos hacen creer que son fruto de la actividad ilícita», ha dicho el agente.

Según el asesor económico, se ha estimado un «beneficio sobre los ingresos de la actividad del 65%, que significa entre 5 y 41 veces superior a todos los comparables buscados.» Este perito concluye que «el beneficio atribuido no era razonable en términos económicos y empresariales, teniendo en cuenta que se trata de una actividad de servicio». En su informe, dice, ha analizado los comparables con respecto a gasto, la estimación de la Agencia Tributaria en relación con las partidas de gasto- de personal y explotación- en porcentajes sobre los ingresos. «Por eso, el beneficio que ama es exageradamente elevado comparado con el resto de comparables», ha subrayado.

Mismos alumnos que en Barcelona

Por otra parte, el agente ha detallado que pidieron la lista de alumnos a la DGT y que comprobaron que eran «los líderes» en el territorio en cantidad de personas que querían sacarse el carnet de conducir. También hicieron una comparación sectorial con la empresa del RAC, el cual tenía 25 oficinas en el área metropolitana de Barcelona. «Las autoescuelas Roquetes-Temple tenían una cantidad similar de alumnos al RAC, unas autoescuelas en una zona apartada del núcleo central de Cataluña, y, además, tenían más beneficios», ha remarcado.

Al mismo tiempo, ha recordado que había alumnos que se hacían unos 800 kilómetros para examinarse de la teórica porque «sabían que en tres días se lo sacaban». En este sentido, ha indicado que había «mucho deshaces» entre el examen teórico y el práctico. Según los informes, se calcula que tuvieron unos 12.000 alumnos durante el periodo investigado.

Incremento patrimonial

Según los peritos, el incremento patrimonial, que no se puede justificar, se sube a 749.567 euros en el conjunto de todos los miembros de la familia. De hecho, explican que tenían dinero en fondo de inversiones y con créditos para comprar inmuebles. «Tenían tal capacidad- económica- que hablaban de comprar un inmueble y poner 90 con B y 100 con hipoteca, de esta manera afloraba el dinero», ha comentado uno de los peritos. También han indicado que los préstamos se amortizaban rápidamente. Asimismo, los peritos han detallado que los acusados tenían inmuebles y parkings en Peñíscola, Tortosa, Amposta y en la pedanía de Jesús. «Hay una casa en un terreno de una de las acusadas valorado en 270.000 euros que no consta en ningún sitio», han añadido.

Finalmente, uno de los peritos también se ha referido a otro de los investigados, el funcionario de la DGT que habría cobrado presuntamente comisiones para facilitar los modelos de examen. Según los informes, no se han podido justificar unos 22.000 euros de su cuenta bancaria. La intervención pericial no se ha acabado en la jornada de este miércoles y continuará en las próximas sesiones previstas para final de mes.