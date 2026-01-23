Los trenes reprenden el servicio en Tortosa, con una ocupación reducida por la falta de confianza

Los trenes vuelven a llegar y salir de la estación de Tortosa este viernes. Lo hacen con retrasos de hasta tres cuartos de hora y con una ocupación de pasajeros bastante reducido respecto de hace unos días atrás. Muchos han perdido la confianza y han optado por alternativas como los buses o el coche. Usuarios consultados por ACN manifiestan ser conscientes de los elevados retrasos y la incertidumbre en el cumplimiento del servicio. Asumen que recuperar una cierta normalidad no será fácil.

Desde la Plataforma Trens i Transports Dignes en las Terres de l'Ebre y el Priorat recuerdan que la situación ha tocado fondo y exigen a las administraciones inversiones efectivas para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras y el servicio público.