Excarcelan a un camionero después de volcar durante la madrugada en la AP-7 en l'Ampolla

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un camión que circulaba durante esta madrugada del miércoles por la AP-7 ha volcado al término de l'Ampolla. Los hechos han pasado a las 03.04 horas y los Bombers de la Generalitat han movilizado uno dotación terrestres.

Una vez han llegado al punto kilométrico 306 en sentido Barcelona, los Bomberos han tenido que hacer tareas de excarcelación, ya que el conductor ha quedado atrapado en el interior de la cabina. El camionero ha sido extraído a las 04.08 horas y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) le ha hecho una primera asistencia. Después ha sido evacuado hasta el Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Al volcar, el vehículo pesado ha sufrido una pequeña fuga de combustible.

Durante la mañana, la AP-7 cuenta con un carril cortado ya que están extrayendo la carga del camión accidentado. La vía presenta pequeñas retenciones en sentido Barcelona. También se ha cortado un carril de la calzada en sentido Ulldecona.