El Gobierno quiere implantar 509 MW de energía fotovoltaica y 1.261 MW de eólica en el Baix Ebre

El Gobierno quiere implementar 509,7 MW de energía solar fotovoltaica y 1.261,9 MW de eólica en el horizonte del año 2050 en el Baix Ebre, según recoge el Plan Territorial Sectorial para la Implantación de las Energías Renovables en Cataluña (PLATER) presentado esta mañana a los municipios de la comarca.

El PLATER pretende que cada territorio aporte energía renovable en función de su potencial. Estos meses se está presentando en todas las comarcas, después se expondrá públicamente y durante tres meses se podrán presentar alegaciones. Posteriormente, una vez aprobado definitivamente el PLATER, los municipios podrán adaptar el ordenamiento urbanístico para regular la instalación de energías renovables al término, siempre con línea con los criterios definidos al PLATER.

El documento preliminar prevé que en el ámbito fotovoltaico, el Baix Ebre acogerá 254,3 MW en edificios, 87,9 MW en espacios artificializados (como pedreras o vertederos en desuso, por ejemplo), y 167,5 MW en espacios no artificializados. La potencia ya instalada y la autorizada o en tramitación que finalmente se acabe ejecutando, que en la actualidad asciende a 2,6 MW, ya contará para este objetivo. En total, la ocupación de suelo no artificializado para el aprovechamiento fotovoltaico en la comarca ascenderá a 270 hectáreas, un 0,27% del total de su superficie.

En el ámbito eólico, la comarca acogerá 1.261,9 MW. La potencia ya instalada y la autorizada o en tramitación que finalmente se acabe ejecutando, que en la actualidad asciende a 191,9 MW, ya contará para este objetivo.