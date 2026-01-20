Detenido en l'Ametlla de Mar por quebrantar una orden de alejamiento por violencia de género

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El pasado domingo la Guardia Civil de l’Ametlla de Mar detuvo a una persona en un área de servicio de la AP-7, en la comarca del Baix Ebre, por quebrantar una orden de alejamiento por violencia de género. La detención se hizo durante un control de verificación fiscal.

Los agentes procedieron a dar el alto a un vehículo, en el que viajaba el detenido, para su control. Una vez parado, identificaron a los ocupantes, comprobando que el conductor tenía en vigor un señalamiento judicial consistente en una orden de alejamiento por un delito de violencia de género. Tras las oportunas verificaciones, se constató que la víctima de dicha orden era la persona que viajaba junto a él en el interior del vehículo.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del conductor como presunto autor de un delito de quebrantamiento de orden judicial de alejamiento, instruyendo las correspondientes diligencias.

Posteriormente, el detenido y las diligencias instruidas fueron puestos a disposición de los Mossos d’Esquadra.