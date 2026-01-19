Tivenys, protagonista del programa «El foraster» de esta noche

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El programa El foraster de TV3 de esta noche tendrá el pueblo de Tivenys como protagonista. Quim Masferrer visitará durante 48 horas el pueblo del Baix Ebre donde conocerá a su gente. La semana pasada se estrenó la nueva temporada en Pinós, en el Solsonès.

El presentador estará durando 48 horas en el pueblo ebrense y el último día hará un monólogo repasando todas las historias vividas con la presencia de los protagonistas y el resto de habitantes.

En el municipio del Baix Ebre, Masferrer vivió un reencuentro inesperado y emocionante que lo transportó a uno de los momentos más especiales de toda la historia del programa. Quim se reencontró con Cinteta, una mujer que salió en el primer programa de El foraster que se emitió en el 2013. En la escena, Cinteta aparece bailando con su marido en el comedor de su casa.

Quim Masferrer visitará diferentes pueblos de Cataluña donde conocerá personas e historias entrañables que más de una lagrimita hará saltar al espectador. Entre los otros pueblos del recorrido hay Pinós, Besalú, Begur, la Vall de Cardós, Castellví de la Marca y Brunyola.