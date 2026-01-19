SALUD
Entra en funcionamiento el nuevo consultorio local del pueblo de Jesús
La inversión total del proyecto ha sido de 1,6 millones de euros
Este lunes ha entrado en funcionamiento el nuevo consultorio local del pueblo de Jesús (Tortosa, Baix Ebre). La puesta en marcha del centro amplía y moderniza los espacios asistenciales, mejora la accesibilidad y permite atender a los usuarios con más comodidad y eficiencia, dando respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio, según apuntan desde el Departament de Salut.
El nuevo centro dispone de 9 salas de consulta: 4 consultas médicas, 4 consultas de enfermería y 1 sala polivalente destinada a extracciones, tratamientos de urgencia y observación. Además, incorpora un aula para actividades grupales y educación sanitaria, reforzando la vertiente de salud comunitaria y prevención. La inversión total del proyecto ha sido de 1.632.813,78 euros.