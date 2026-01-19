Entra en funcionamiento el nuevo consultorio local del pueblo de Jesús

Imagen del exterior del nuevo consultorio médico de Jesús.Cedida a la ACN por el Departamento de Salud

Este lunes ha entrado en funcionamiento el nuevo consultorio local del pueblo de Jesús (Tortosa, Baix Ebre). La puesta en marcha del centro amplía y moderniza los espacios asistenciales, mejora la accesibilidad y permite atender a los usuarios con más comodidad y eficiencia, dando respuesta a las necesidades actuales y futuras del municipio, según apuntan desde el Departament de Salut.

El nuevo centro dispone de 9 salas de consulta: 4 consultas médicas, 4 consultas de enfermería y 1 sala polivalente destinada a extracciones, tratamientos de urgencia y observación. Además, incorpora un aula para actividades grupales y educación sanitaria, reforzando la vertiente de salud comunitaria y prevención. La inversión total del proyecto ha sido de 1.632.813,78 euros.