Se incendia un tren en la estación de Tortosa y deja la ciudad sin servicio ferroviario

El corte afecta el R16 de Rodalies y servicios por término medio distancia

Algunos pasajes esperando en el andén de la estación de Tortosa

Anna Ferràs

ACNAgència de notícies

Un tren que estaba vacío se ha incendiado este sábado por la noche en Tortosa y ha provocado la interrupción del servicio ferroviario en la ciudad. Eso implica que no hay salidas ni entradas en la estación, terminal de la línea R16 de Rodalies de Cataluña y parada de varios servicios por medio distancia que unen Barcelona y Valencia. Según ha informado Adif, el fuego ha cortado la catenaria de sobre el tren y ya se han activado los bomberos y el personal técnico para resolverlo.

