La alcaldesa de Tortosa reorganiza el cartapacio e incluye a la concejalía de lengua catalana

La alcaldesa de Tortosa, Mar Lleixà, ha presentado el nuevo cartapacio que se ha aprobado después del relevo en la alcaldía en cumplimiento de pacto de gobierno. El exalcalde Jordi Jordan es el primer teniente de alcaldía y asumirá las concejalías de Urbanismo, Obras Públicas, Cultura, Fiestas y Renacimiento y Deportes.

La nueva concejalía de Lengua Catalana la asumirá Pilar Caballé, que mantiene Promoción Económica y coge Memoria Democrática que tenía Lleixà. La otra cartera de Lleixà, Igualdad Feminismos, pasa a manos de la concejala Dolors Bel, que mantiene Derechos Sociales. La alcaldesa ha señalado con la reorganización, el equipo «afronta con energía y prioridades» la recta final de mandato y que se trabaja para aprobar el presupuesto de 2026 en las próximas semanas.

El resto de concejales y concejalas mantienen las áreas que gestionan desde el inicio del mandato, con algunos pequeños cambios. Víctor Grau es el concejal de Juventud y Ocio, Educación, Formación Universitaria y Profesional, y Proceso Comunitario; Maria Jesús Viña es la concejala de Hacienda, Personal y Transparencia; Sònia Rupérez, la concejala de Salud, Comercio, Mercados y Ferias, Turismo, Alimentación, Innovación Tecnológica y Gestión del Agua; Jaume Bel es el concejal Habitatge, Sostenibilidad y Equipamientos, y Gestión Forestal; Marga Abelló, concejala de Servicios Municipales, Logística y Mantenimiento, Gestión de Residuos y Limpieza del Espacio Público, Gobernación, y Servicio de Atención al Ciudadano (SACO); y Francesc Vallespí es el concejal de Movilidad, Seguridad Ciudadana y Convivencia, Participación Ciudadana, y Sénior y Personas Mayores.

En cuanto a las tenencias de alcaldía, se ha nombrado a Jordi Jordan como primer teniente de alcaldesa, que es también concejalía del barrio de Remolins, y el resto se mantienen igual. También se mantiene una única dedicación exclusiva para la alcaldesa. Con respecto a las comisiones informativas, Jordan presidente la de Planificación del Territorio; Víctor Grau la de Atención a las Personas y Proceso Comunitario; Sònia Rupérez la de Proyección de la Ciudad; Marga Abelló la de Gestión del Espacio Público; Maria Jesús Viña la de Gobernanza Municipal; Jaume Bel la d'Acció Climática; y Pilar Caballé la de Cultura y Lengua Catalana.

La alcaldesa de Tortosa ha defendido la creación de la concejala lingüística para que el catalán «sea la lengua de acogida e integración cuando alguien llega a Tortosa» y que se enmarca en la adhesión al Pacte Nacional per la Llengua que ha hecho el Ayuntamiento por unanimidad. El compromiso se formalizará el miércoles con la visita del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.