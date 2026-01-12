Ya hay fecha de emisión del programa «El foraster» de Tivenys

Quim Masferrer durante el monólogo en uno de los programas.

El programa El foraster de TV3 estrenará su nueva temporada este lunes 12 de enero. En el primer capítulo Quim Masferrer visitará Pinós, en el Solsonès. El presentador también hará parada en la demarcación de Tarragona, concretamente en el Baix Ebre.

Masferrer aterrizará en Tivenys y ya se conoce la fecha de emisión del capítulo en las Tierras del Ebro. El día escogido será el 19 de enero, según han podido saber los vecinos a través de un bando del ayuntamiento.

El presentador pasará 48 horas en el pueblo ebrense donde conocerá a su gente. El último día hará un monólogo repasando todas las historias vividas en el pueblo con la presencia de los protagonistas y el resto de habitantes.

Quim Masferrer visitará diferentes pueblos de Cataluña donde conocerá personas e historias entrañables que más de una lagrimita hará saltar al espectador. Entre los otros pueblos del recorrido hay Pinós, Besalú, Begur, la Vall de Cardós, Castellví de la Marca y Brunyola.