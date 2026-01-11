Sucesos
Dos heridos de gravedad en un choque frontal entre dos turismos en Alfara de Carles
El accidente se produjo ayer sábado por la noche en la TV-3422 y dejó también a dos heridos leves
Dos hombres quedaron heridos de gravedad ayer sábado por la noche en un choque frontal entre dos turismos en Alfara de Carles (Baix Ebre), según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).
El aviso del accidente se recibió a las 23.27 horas al kilómetro 3 de la TV-3422, que conecta Roquetes con Alfara. El choque dejó también a dos hombres heridos leves y obligó a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha.