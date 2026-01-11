Dos heridos de gravedad en un choque frontal entre dos turismos en Alfara de Carles

Plano de detalle del lateral de uno de los vehículos de los Mossos d'EsquadraAlbert Segura

Dos hombres quedaron heridos de gravedad ayer sábado por la noche en un choque frontal entre dos turismos en Alfara de Carles (Baix Ebre), según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).

El aviso del accidente se recibió a las 23.27 horas al kilómetro 3 de la TV-3422, que conecta Roquetes con Alfara. El choque dejó también a dos hombres heridos leves y obligó a cortar la vía en ambos sentidos de la marcha.