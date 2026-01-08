Tortosa pospone la internalización de la limpieza de los edificios municipales y del control de accesos

El Ayuntamiento de Tortosa optará por volver a licitar los servicios de limpieza de los edificios municipales y de control de accesos, aunque existía el compromiso con la CUP de avanzar hacia su municipalización durante este mandato. El consistorio argumenta que, a estas alturas, no se dan las condiciones administrativas ni jurídicas necesarias para asumir estos servicios con garantías y con la debida protección de los trabajadores. El nuevo contrato prevé la subrogación de todo el personal para asegurar la continuidad laboral, así como la incorporación de mejoras en las condiciones del servicio y la creación de una comisión técnica y política para estudiar alternativas de gestión que permitan avanzar en el futuro hacia la internalización.

La comisión estará participada entre gobierno, técnicos municipales y grupos políticos y tendrá como objetivo determinar qué servicios se pueden municipalizar; qué requisitos jurídicos y económicos comporta; qué implicación tiene la decisión de municipalizar servicios sobre la plantilla del Ayuntamiento; y la tasa de reposición y un calendario viable. También se explorarán formas de gestión directa como crear una empresa municipal.