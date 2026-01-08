Operativo policial en Tortosa con tres detenidos y una treintena de personas identificadas

Un operativo conjunto de seguridad ciudadana en Tortosa ha acabado con dos detenidos por tráfico de drogas, un detenido por infringir la ley de extranjería y 28 identificados, algunos con antecedentes policiales por delitos patrimoniales. La inspección la han llevado a cabo los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, la Guardia Civil y Policía Local el miércoles por la noche en tres establecimientos de la avenida Catalunya, en el barrio de Ferreries.

Las detenciones las hizo la Policía Nacional, los Mossos denunciaron a dos personas por tenencia de sustancias estupefacientes y se cursó una citación por requerimiento judicial vigente, y la Policía Local de Tortosa levantó varias actas por irregularidades detectadas en los locales.

El dispositivo policial se desplegaron sobre las siete de la tarde en tres locales ubicados en la avenida Catalunya de Tortosa. Participaron efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y la Guardia Civil y los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) y de orden público (ARRO) de los Mossos d'Esquadra.

La Policía Local de Tortosa levantó varias actas por irregularidades como no mostrar la licencia municipal de actividad y de terraza (a pesar de tenerla), no disponer de licencia para exhibir material audiovisual, o no tener letreros y señalizaciones de accesibilidad, de prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores o de aforo, así como tener extintores con la revisión caducada.