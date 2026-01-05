Localizan un taller mecánico ilegal en el Perelló con posibles efectos medioambientales negativos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha localizado en el término municipal del Perelló un taller mecánico clandestino dedicado a la reparación y mantenimiento de vehículos a motor, que operaba sin ningún tipo de autorización administrativa y cuya actividad podría estar generando un impacto medioambiental en las proximidades de la Zona PEIN (Espacio de Interés Natural) de la Sierra de Cardó.

La intervención se llevó a cabo tras detectar una actividad irregular durante las labores de vigilancia del medio natural que desarrolla el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Tortosa.

Durante la inspección, los agentes constataron la presencia de una veintena de vehículos —entre turismos, todoterrenos, motocicletas y tractores— en diferentes estados de reparación. Asimismo, se comprobó que en la finca existía un circuito de pruebas para testar los vehículos una vez reparados, así como una grúa-plataforma destinada al traslado de los automóviles.

En la zona de almacenes se hallaron herramientas y maquinaria propias de una actividad profesional, tales como elevadores hidráulicos, poleas para la extracción de motores, compresores, piezas desmontadas, repuestos y diverso material mecánico.

Sin licencia, sin autorización y sin gestión de residuos

Entre los hechos más relevantes detectados figura la ausencia total de licencias y autorizaciones municipales para el ejercicio de la actividad de taller mecánico, lo que convierte su funcionamiento en ilegal. Además, los agentes identificaron graves deficiencias en materia de seguridad industrial, con la omisión de medidas básicas de prevención y protección, como la falta de señalización, la inexistencia de equipos de protección individual y la carencia de sistemas de ventilación adecuados.

En el ámbito medioambiental, el taller presentaba serios incumplimientos relacionados con la gestión de residuos peligrosos. Aceites usados, filtros contaminados y otros desechos tóxicos derivados de la actividad mecánica se almacenaban sin contenedores homologados ni condiciones mínimas de seguridad. Tampoco existía documentación ni trazabilidad que acreditara su entrega a gestores autorizados.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha confeccionado varias propuestas de sanción administrativas relacionadas con los residuos, seguridad industrial y documentación necesaria para desarrollar la actividad, así como infracciones tributarias y de las obligaciones económicas derivadas de la seguridad social.

Algunas de estas denuncias, especialmente en materia de residuos, están calificadas como graves, con multas de hasta 300.000 euros si se trata de residuos peligrosos.

Todas las denuncias fueron remitidas a las autoridades competentes en cada una de las materias, tales como el Ajuntament de El Perelló, Departament de la Vicepresidència y de Polítiques Digitals i Territori y Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Desde la Guardia Civil recuerdan que la práctica de estas actividades de manera fraudulenta conlleva otros efectos negativos como son la limitación de los derechos de los consumidores en cuanto a la garantía de la reparación, la ausencia de prevención en riesgos laborales o el peligro generado para la seguridad vial.