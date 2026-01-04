Sucesos
Los Bombers apagan un incendio de chimenea en una vivienda de Xerta
El fuego ha afectado a la tirada de una casa y se ha resuelto sin heridos con la intervención de cuatro dotaciones de Bombers
Los Bombers de la Generalitat han intervenido este domingo por la tarde en un incendio de chimenea en una vivienda de Xerta. El aviso lo han recibido a las 15.01 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con cuatro dotaciones.
Una vez allí han comprobado que el fuego ha afectado a la tirada de una chimenea de una casa de planta baja más dos pisos. Los equipos de emergencia han revisado la temperatura en varios puntos de la vivienda para descartar propagación y han hecho la extinción desde la parte superior de la chimenea.
El incidente se ha resuelto sin heridos.