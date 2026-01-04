Los Bombers apagan un incendio de chimenea en una vivienda de Xerta

Imagen de los Bomberos trabajando en la extinción del incendio en XertaBombers de la Generalitat

Los Bombers de la Generalitat han intervenido este domingo por la tarde en un incendio de chimenea en una vivienda de Xerta. El aviso lo han recibido a las 15.01 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con cuatro dotaciones.

Una vez allí han comprobado que el fuego ha afectado a la tirada de una chimenea de una casa de planta baja más dos pisos. Los equipos de emergencia han revisado la temperatura en varios puntos de la vivienda para descartar propagación y han hecho la extinción desde la parte superior de la chimenea.

El incidente se ha resuelto sin heridos.