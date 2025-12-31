Jordan renunciará a la alcaldía de Tortosa el lunes en cumplimiento del pacto de gobierno

El alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, comunicará la renuncia como alcalde en el plenario ordinario del próximo lunes, en cumplimiento del pacto de gobierno de Movem-PSC y ERC. Está previsto que el 10 de enero tome posesión del cargo la republicana Mar Lleixà. Jordan ha reivindicado las actuaciones llevadas a cabo en estos dos años y medio, como los primeros jardines de infancia públicos, la ampliación del Teatro Auditorio Felip Pedrell, la subvención del Plan de Barrios y Villas que prevé una inversión de 25 MEUR al núcleo histórico, o el impulso de unas ochenta de viviendas públicas en la ciudad.

El pleno del lunes también votará el reglamento de la figura de cronista oficial de la Tortosa que la demarcación ebrense el Colegio de Periodistas ha propuesto recuperar. La figura de cronista de Tortosa había existido desde final del siglo XIX hasta el último tercio del siglo XX. El primero fue el canónigo, historiador y archivista Ramon O'Callaghan Forcadell el año 1894. Lo van seguro Federico Pastor Lluís (1912), Francesc Mestre Noè (1923), Enrique Bayerri Bertomeu (1941) y el último fue Manuel Beguer Piñol (1959-1970). El reglamento se publicará en el BOPT antes de poder nombrar a un nuevo cronista oficial. La persona candidata tiene que acreditar «una trayectoria relevante de estudio, investigación y difusión sobre Tortosa y su patrimonio histórico y cultural, con compromiso de perspectiva de género, memoria democrática y pluralidad». El nombramiento será aprobado por el pleno y tendrá una duración de cinco años.

Al pleno del lunes también se propondrá el nombramiento del doctor Història de l'Art, Jacobo Vidal, como nuevo miembro del consejo asesor del Museo de Tortosa y se debatirá la propuesta de acuerdo de verificación del texto refundido de la modificación del POUM en la avenida Don Álvaro 258-260 de Campredó. Se trata de la recalificación de tres parcelas de cerca de 1.000 metros cuadrados que pasarán a ser suelo urbano. En este espacio existen dos edificaciones residenciales anteriores al año 1986 que disponen de todos los servicios urbanísticos. La modificación ha sido aprobada previamente por la Comisión de Urbanismo de las Terres de l'Ebre (CUTE).