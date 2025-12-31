Deltebre rescinde la cesión del espacio cultural L'Obrador a la compañía del coreógrafo Roberto Olivan

El Ayuntamiento de Deltebre (Baix Ebre) ha iniciado la resolución del convenio de cesión de uso del espacio cultural L'Obrador con la compañía Roberto Olivan Performing Arts, del coreógrafo y bailarín homónimo. El consistorio señala que el acuerdo «preveía expresamente» la rescisión en caso de que Olivan «dejara su vinculación con el Festival Deltebre Dansa y con el municipio».

El coreógrafo anunció hace un mes que el acontecimiento de danza y circo iniciaba una nueva etapa en Tortosa, con el nombre de Vèrtebra Dansa. La anulación del convenio se votó en el plenario de este martes con los votos a favor del equipo de gobierno de Elevem y también los del grupo de ERC. El alcalde Lluís Soler ha recriminado «las formas» con las que se ha cerrado la relación con Olivan.

Soler ha agradecido «la proyección internacional que Deltebre ha alcanzado» con el festival Deltebre Dansa, que «lo ha posicionado de manera significativa en el ámbito cultural y artístico», aunque ha lamentado que «el cierre de esta etapa habría podido producirse con unas formas más respetuosas hacia el ayuntamiento y el municipio». El Ayuntamiento obra una «fase de reflexión» para «repensar» la continuidad de Deltebre Dansa y también los futuros usos de L'Obrador.