Deltebre modificará el POUM para incorporar 400 viviendas de edificios inacabados al mercado inmobiliario

Parte del equipo de gobierno de Deltebre en un edificio inacabado del municipio.Cedida a ACN por el Ayuntamiento de Deltebre

El Ayuntamiento de Deltebre (Baix Ebre) impulsará la modificación puntual del Plan de Ordenación Urbanística (POUM) con el fin de incorporar 400 viviendas de edificios inacabados al mercado inmobiliario. El equipo de gobierno calcula que hay 25 edificaciones ya existentes, pero pendientes de finalizar en Deltebre y en el núcleo de Riumar que permitirían aumentar la oferta de vivienda en el municipio.

La modificación del POUM, que se votará esta noche en un pleno, también prevé habilitar alrededor de 1.000 m² de espacios verdes como compensación vinculada a la finalización de los edificios que no se ajustan al planeamiento vigente. El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de derribar los edificios en caso de que no haya promotores que impulsen la finalización de las construcciones.