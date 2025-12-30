El Ayuntamiento de Tortosa ultima la reforma del primer pabellón recuperado en el Balneario del Porcar

El Ayuntamiento de Tortosa ultima la rehabilitación del pabellón del Balneario del Porcar, la primera actuación de un amplio proyecto para recuperar el complejo de aguas referente en el siglo XIX y abrir el barrio de Remolins al call judío. Las obras del edificio adyacente a la simbólica torre acabarán a principios de año.

El consistorio también prevé hacer el año que viene las excavaciones arqueológicas previas a la construcción del futuro Archivo Comarcal de Baix Ebre. Después de las prospecciones iniciales, el Ayuntamiento de Tortosa ha recibido una subvención de la Oficina de Soporte a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura de 343.817 euros para hacer las excavaciones. El proyecto para urbanizar el espacio permitirá abrirlo al barrio y conectar Remolins y el call judío.

El antiguo Balneario del Porcar de Tortosa incluye un conjunto de edificaciones de final del siglo XIX que formaban parte del complejo de aguas, en el barrio de Remolins. El conjunto histórico es Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN) y que se encuentra rodeado por las murallas medievales cristianas del siglo XIV. La actuación en el pabellón adyacente a la simbólica torre afecta a una superficie de 163 metros cuadrados. De la nave se ha rehabilitado la fachada delantera y los arcos de proporciones clásicas, que era uno de los pocos elementos que quedaba de pie, ya que el edificio estaba prácticamente en estado de ruina.

El nuevo pabellón ha supuesto una inversión de 342.000 euros, financiada con una subvención de 160.000 del departamento de Cultura. «Prevemos que este pabellón pueda acabar formando parte del complejo del nuevo archivo y que la parte histórica se concentre en la torre y en esta nave, que ofrece un elemento patrimonial donde había que actuar», ha explicado el alcalde Jordi Jordan.

En el solar del delante de pabellón, la Generalitat construirá en nuevo archivo histórico del Baix Ebre y antes se tienen que hacer unas excavaciones arqueológicas. Se harán con una ayuda de Cultura de 343.817 euros y tendrán una duración de ejecución de tres meses. El sector afectado y donde se han hecho prospecciones previas, tiene 300 metros cuadrados, donde se excavará una profundidad de entre 3 y 4 metros, donde no se descarta documentar «fases de ocupación desde la época romana, la medieval andalusí y cristiana, hasta la época moderna».