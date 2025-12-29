Liberan los primeros ocho ejemplares de buitre negro al Parque Natural de los Ports

El Parque Natural de los Ports ha liberado en el medio los primeros ocho ejemplares de buitre negro en el marco del proyecto de reintroducción de esta especie que el parque está desarrollando con la colaboración de GREFA. El objetivo de la reintroducción del buitre negro es recuperar esta especie extinguida en los Ports, y restablecer procesos ecológicos, esenciales para la biodiversidad, que llevan a cabo el gremio de buitres. Se quiere garantizar la conservación de la especie en Cataluña y facilitar un corredor biológico entre las colonias ibéricas y las del resto de Europa y Asia. En el marco del proyecto, se prevén liberar una cincuentena de ejemplares en cinco años.

Las aves liberadas han pasado unos meses en una jaula de aclimatación. El objetivo de esta fase es que los buitres asocien el territorio con alimento y presencia de congéneres, incrementando las posibilidades de asentamiento y fijación de la colonia. Durante este tiempo, no han tenido contacto visual con personas; el seguimiento se ha hecho con cámaras y puntos de vigilancia estratégicos.

Previo a la liberación también se ha hecho la revisión veterinaria, el marcaje de los ejemplares y la colocación de GPS para hacer seguimiento.

Los ejemplares han recibido el nombre de Aguait, Airosa, Aixada, Andorres, Arena, Argilaga, Arion, Arnes, Auliva y Aulivera. Los nombres han sido escogidos por los alumnos de primaria de la escuela Teresa Subirats i Mestre de Mas de Barberans, en el marco de una actividad de educación ambiental realizada por el parque con la colaboración de GREFA para dar a conocer la especie.

Llegada de nuevos ejemplares

Según explican desde el Departament de Territori, Airosa y Aulivera no son aptos para la vida silvestre y no se pueden liberar; se quedarán en las instalaciones como nexo con los próximos grupos. De hecho, estos días, junto con este dos han llegado cinco ejemplares más. Dos proceden del hospital de Fauna Salvaje de GREFA en Madrid, y tres proceden del Centro de Fauna de Vallcalent en Lleida, recuperados este año en diferentes puntos de Cataluña. Igual que en el caso anterior, estos cinco ejemplares quedarán en la jaula de aclimatación hasta la siguiente liberación.

El buitre negro

El buitre negro desapareció de Cataluña y de gran parte del continente europeo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las causas principales de su desaparición fueron la persecución directa, el envenenamiento, la fragmentación del hábitat y la pérdida de recursos tróficos, entre otros.

En Europa, los programas de reintroducción de esta ave de rapiña empezaron en 1992, y en Cataluña el proyecto iniciado en el 2007 en el Prepirineo leridano, concretamente en la Reserva Nacional de Caza de Boumort y en la montaña de Alinyà cuenta ya con 19 parejas reproductoras.

Un estudio de viabilidad redactado por el GREFA en el 2020 concluyó que el Parque Natural de los Ports tiene un hábitat perfecto para acoger una población reproductora de buitre negro. Este espacio natural protegido, incluido dentro del espacio de red Naturaleza 2000 Sistema prelitoral meridional, tiene 35.050 hectáreas de montaña muy bien conservadas, con zonas tranquilas y con grandes árboles, ideales para la nidificación y la supervivencia de estas aves carroñeras. De hecho, son frecuentes las observaciones de individuos en dispersión, algunos de los cuales, marcados con emisores GPS, proceden de Boumort o de la sierra de la Demanda. Su ubicación estratégica conectará colonias del Prepirineo con las del centro peninsular, consolidando un corredor biológico entre Europa y Asia.