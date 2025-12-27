Se hunde parcialmente una casa en el Perelló por la lluvia sin causar heridos

Una casa se ha hundido parcialmente este viernes en el Perelló (Baix Ebre) sin que se hayan producido daños personales. Los hechos pasaron hacia las once de la noche en un inmueble de la calle Mayor, junto a la iglesia del municipio.

Tal como ha explicado a la ACN el alcalde de la localidad, Samuel Ferré, la casa ya estaba en estado ruinoso y a causa de los aguaceros de los últimos días se ha desprendido una parte de la fachada de la parte alta del inmueble. Unos vecinos pudieron ver cómo caía la casa pero afortunadamente nadie se hizo daño", ha especificado el alcalde. Durante este sábado está previsto que se acabe de derribar de forma controlada. Les primeras inspecciones de los Bomberos han determinado que no hay afectación en las viviendas del lado.