El Govern recupera el proyecto de tercer puente de Tortosa y prevé redactar los estudios en el 2026

El Govern recupera el proyecto de un tercer puente para el tránsito rodado sobre el río Ebro en Tortosa y tiene previsto sacar en breve a licitación la redacción de los estudios informativo y de impacto ambiental. El anuncio lo ha hecho este sábado al mediodía la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en un acto al Ayuntamiento.

De entrada, el Departamento calcula que la nueva infraestructura tendría una longitud de un kilómetro y un coste de 50 millones de euros. Se sitúa en el norte de la ciudad conectante la carretera C-12, en la orilla derecha, con la T-301, en el margen izquierdo. El cronograma anunciado prevé, de momento, que los estudios se puedan adjudicar a mediados de 2026 para poder disponer a principios de 2027, sin ninguna concreción sobre el inicio de las obras.

De acuerdo con los estudios preliminares efectuados por Territori, unos 3.000 vehículos diarios podrían utilizar la nueva infraestructura. La idea, sobre el papel, es poder descongestionar el tráfico de vehículos por los dos puentes -el del Estado y el del Milenario-, repartiéndolo por los diferentes ejes y mejorando la conectividad de la zona norte. Un 40% del tráfico que actualmente circula por la T-301 lo utilizaría, calculan.

Así las cosas, la consellera ha asegurado que los datos analizados permiten dar ahora «un paso firme» de cara a la licitación de los estudios, cuya publicación se prevé a lo largo de los próximos días. «Eso va de verdad. Es un paso jurídico firme», ha reiterado Paneque, quien confía disponer en un año de los documentos, dónde quedará plasmada la ubicación concreta de la infraestructura y su integración.

Por su parte, el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha remarcado que la construcción del puente ayudará a «reequilibrar urbanísticamente la ciudad», recosiendo los barrios de Remolins, a Ferreries y el núcleo de Jesús. También ha explicado que se trata de un proyecto que encaja dentro del modelo de ciudad del actual gobierno municipal con voluntad de «reordenar» y «abrir Tortosa al río». El mismo Jordan ha recordado que solicitó al presidente, Salvador Illa, la recuperación de este proyecto que había quedado en el cajón durante los últimos 20 años.

De hecho, la construcción de un tercer puente sobre el Ebro para el tránsito rodado ya protagonizaba el debate político sobre infraestructuras estratégicas de la ciudad de Tortosa hace dos décadas. El entonces alcalde, Joan Sabaté, llegó a presentar públicamente un estudio previo de la infraestructura y la Generalitat, con el tripartito en el Governo, se comprometió a aportar una parte de la financiación.

En aquel momento, Sabaté vinculaba el puente sobre el Ebro a la necesidad de construir también una circunvalación por el este para liberar de tráfico el núcleo urbano. Nada de todo eso, sin embargo, se acabó materializando.

Años de modernización pendiente

Por otra parte, la consellera se ha referido también a la protesta organizada por la Plataforma Trenes y Transportes Dignos en las Terres de l'Ebre y el Priorat justamente este mismo sábado al mediodía en la rotonda de acceso de la AP-7 en l'Aldea reclamando mejoras de la conectividad en el territorio asegurando que el Govern ha situado la movilidad y el transporte público como «elemento fundamental» de sus políticas. Con todo, ha reiterado que modernizar las infraestructuras viarias y ferroviarias para mejorar la conectividad todavía «requerirá años».