Salut anuncia que la ampliación del Hospital de Tortosa se reactivará a principios de año

Parte de las obras de ampliación del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa paradas por el hallazgo de restos patrimoniales.ACN

La consellera de Salut, Olga Pané, ha anunciado este miércoles que las obras de ampliación del Hospital Verge de la Cinta de Tortosa (Baix Ebre) se reanudarán entre en enero y en febrero próximos, después de casi un año paradas por el hallazgo de restos arqueológicos.

Durante la sesión de control en el Gobierno en el Parlament, Pané ha puesto en valor que durante los últimos doce meses su departamento ha trabajado «intensamente» con el Ayuntamiento de Tortosa y la Consejería de Cultura para poder «desbloquear» las obras después del hallazgo.

«Reanudaremos las obras, después de desbloquear el tema de los hallazgos. Lo podremos hacer entre en enero y en febrero», ha indicado Pané, que ha detallado que «afortunadamente no hará falta un nuevo concurso» para adjudicar las obras.

La consellera ha agradecido «la paciencia de todos» y ha reconocido que el descubrimiento arqueológico fue un «inconveniente» que no esperaban. «Espero que en un año y medio eso esté ya olvidado y el nuevo hospital sea una realidad», ha deseado.