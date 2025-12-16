El Gobierno sostiene que la reanudación de las obras de ampliación no ralentizará el proyecto de un nuevo hospital en Tortosa

El Gobierno asegura que la luz verde a la reanudación de las obras de ampliación del actual Hospital de Tortosa Verge de la Cinta no ralentizará ni condicionará negativamente el proyecto para construir un nuevo equipamiento sanitario de referencia a la ciudad. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, en el marco de una nueva reunión de la Mesa para el impulso del nuevo hospital universitario de las Terres de l'Ebre. Por su parte, el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha afianzado la voluntad de impulsar el nuevo equipamiento y ha anunciado que siguen negociando con los cuatro propietarios la compra de los terrenos donde se proyecta.

La reunión se ha convocado después de que la Comisión territorial de Patrimonio aprobara el miércoles el proyecto de ampliación reformado y acordado con las constructoras para preservar los restos arqueológicos existentes en el espacio. El Gobierno, según Gonell, quería desvanecer las posibles dudas que el anuncio podía generar en torno a los trámites que, en paralelo, se siguen para materializar el nuevo centro.

«No hemos parado de hacer trabajo. Por eso quiero ratificar que se está cumpliendo con exactitud el cronograma porque la voluntad del Gobierno es, evidentemente, hacer igualmente el nuevo hospital», ha afirmado el delegado del Gobierno ante los representantes de la Plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre y de las diversas formaciones políticas representadas en la mesa.

Con todo, ha recordado, la tramitación del nuevo proyecto será pesada y requerirá tiempo. Ha adelantado que la próxima reunión de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, durante el primer trimestre del próximo año, abordará los dos planes directores urbanísticos que lo tienen que posibilitar legalmente. Uno para modificar la reserva de vivienda estratégica en el espacio escogido y el otro para definir urbanísticamente el mismo centro. Al mismo tiempo, se adelantará el plan funcional del futuro hospital para tenerlo terminado a finales de 2027.

No menos importante, sin embargo, es la disponibilidad de los terrenos escogidos para construir el nuevo equipamiento, en el barrio de Sant Llàtzer. Sin querer entrar en detalles sobre el estado actual de las negociaciones, el alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha explicado que siguen hablando con los cuatro propietarios para llegar a un acuerdo de compraventa, que sería «más rápido», pero no ha descartado que, en última instancia, se pueda recurrir en alguno de los casos a la vía de la expropiación.

«Sea de una forma o de otra, eso no impide que la Generalitat continúe adelante con el plan funcional, con la recalificación urbanística del espacio y dando todos los pasos necesarios. Por lo tanto, vamos cumpliendo aquel cronograma que dijimos», ha asegurado Jordan, convencido de que, de acuerdo con el compromiso anunciado por el Gobierno, el anuncio de la ampliación no retrasará la tramitación del nuevo equipamiento.

La plataforma seguirá fiscalizando

Los representantes de la Plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre han recibido con satisfacción el posicionamiento del Gobierno durante la reunión. El presidente de la entidad, Miquel Franch, ha recordado la importancia de mantener el compromiso con el «cronograma» de actuaciones pactado más allá del desbloqueo de la ampliación del actual hospital, una actuación «bienvenida, porque es una demanda del personal sanitario y lo único que podemos hacer es dar apoyo».

«Nos alegramos y esperamos que estas mejoras -en referencia a la ampliación del actual hospital- no condicionen la aceleración a que se merece el nuevo hospital universitario» del territorio, ha asegurado, por su parte, el portavoz de la plataforma, Francesc Lahosa, todo insistido que seguirán ejerciendo su función de «fiscalizar todo lo que se está haciendo para que se cumplan los plazos y el compromiso que a su día han manifestado, no sólo este, sino anteriores gobiernos y consellers de Salut». «Seremos fieles a la demanda que el territorio tiene sobre el nuevo hospital universitario y procuraremos ayudar en todas las cuestiones que haga falta para que eso sea una realidad», ha cerrado.