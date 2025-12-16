Detenida en Deltebre por tráfico de drogas en un domicilio utilizado como punto de venta

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de Tortosa detuvieron el 11 de diciembre en Deltebre a una mujer de 34 años como presunta autora de un delito de tráfico de drogas.

A partir de varias informaciones, se tuvo constancia de la existencia de un domicilio en la localidad de Deltebre donde presuntamente se llevaba a cabo tráfico de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició a partir de estos datos, que se corroboraron posteriormente con la información facilitada por la Policía Local de Deltebre y con las comprobaciones de los agentes. Entre estas actuaciones ha habido vigilancias, seguimientos y varios comisos de sustancias estupefacientes relacionados con la vivienda investigada.

Con los indicios obtenidos, se solicitó y obtuvo una orden de entrada y cacheo en el domicilio. Una vez en el interior, los investigadores confirmaron la actividad ilícita e intervinieron varios indicios. Entre el material confiscado, había varias papelinas de cocaína en roca con un peso bruto aproximado de 18 gramos, un tarro con ovillos de marihuana y hachís, 862 euros en efectivo fraccionados, recortes de bolsas de plástico para preparar monodosis, dos básculas de precisión, una libreta con anotaciones, una escopeta balinera y una pistola de miga, así como una gran cantidad de objetos que están pendientes de un estudio detallado, pero que podrían provenir otros hechos delictivos ocurridos en Deltebre y en los alrededores. Entre estos objetos hay herramientas eléctricas, electrodomésticos, dispositivos electrónicos, bicicletas, patinetes eléctricos y otros efectos de uso doméstico.

Imagen de los objetos intervenidos en el piso de Deltebre.Mossos d'Esquadra

Actualmente, la Policía Local de Deltebre se está haciendo cargo de la custodia de estos objetos para mostrar y entregar a las víctimas de los delitos patrimoniales.

La mujer, que se encontraba en el domicilio en el momento del registro, fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública. La investigación continúa y no se descartan nuevas detenciones. El 12 de diciembre la detenida pasó a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Tortosa.