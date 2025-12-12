Detenido un hombre en Tortosa que escondía una plantación interior de marihuana en una granja en desuso

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Tortosa a un hombre, de 48 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Le pillaron en una granja en desuso donde escondía una plantación interior de 1.261 plantas de marihuana.

Con la Policía Local de Tortosa se había iniciado una investigación por los indicios de la actividad delictiva en una finca de una zona diseminada de la ciudad, donde también había una casa. Con los indicios recogidos por el dispositivo de vigilancia y el dron de la Policía Local, que obtuvo un registro térmico con "emanaciones de calor significativas" de dentro de la nave, se solicitó una orden de entrada. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

La entrada en la nave y la detención se produjeron el pasado 3 de diciembre. Todos los indicios policiales recogidos permitieron hacer una entrada con autorización judicial al inmueble de la finca. En el registro se intervino un rollo de bolsas de plástico destinadas al envasado al vacío, libretas con anotaciones de nombres y medidas, básculas de precisión y varios efectos relacionados con la actividad delictiva.

En la antigua granja vinculada a la vivienda registrada, se encontró las plantas de marihuana distribuidas en varias salas. También había ventiladores, aparatos de aire acondicionado y lámparas con bombillas de alta potencia. Los técnicos de la compañía eléctrica localizaron un cableado que abastecía toda la infraestructura de la nave donde había la plantación y que no pasaba por el contador de la luz.

Los agentes detuvieron al hombre que se encontraba en el lugar como presunto autor de un delito contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico. El arrestado ya pasó a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tortosa el pasado jueves 4 de diciembre.